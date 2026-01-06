El Gobierno Regional de Ica logró cerrar el año fiscal 2025 con una ejecución presupuestal del 97.1% de su presupuesto total, según los datos oficiales del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La cifra representa un total de 2 mil 166 millones 800 mil 028 soles devengados durante el año, consolidando a la región como una de las que mayor eficiencia ha mostrado en el manejo de sus recursos en los últimos años.

Inversión en obras

El desglose del gasto indica que la ejecución en gasto corriente alcanzó el 98.2%, mientras que las inversiones se situaron en 92.5%, con aproximadamente 379 millones 247 mil soles destinados a obras públicas. Según el reporte, estos recursos se orientaron principalmente a sectores estratégicos como salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura hídrica, áreas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población.

Especialistas en gestión pública señalan que estos niveles de ejecución son un indicador de eficiencia técnica, planificación presupuestal y capacidad operativa de las entidades regionales.

Además, destacan que la cifra registrada en 2025 consolida una tendencia positiva: en 2023 la ejecución fue de 91.7%, mientras que en 2024 alcanzó el 98.1%, mostrando una mejora sostenida en la capacidad de inversión y gasto del Gobierno Regional.

El resultado es también reflejo de los esfuerzos realizados para priorizar proyectos de desarrollo económico y social.

