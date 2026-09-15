El Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) y el Consejo Regional de Arequipa mantienen un enfrentamiento por la propuesta de derogar la Ordenanza Regional N.° 007-2003, que declara la intangibilidad de los terrenos agrícolas y áreas verdes de la región.

La iniciativa no es reciente, desde marzo se mantuvieron reuniones entre las partes, es así que el Impla remitió un proyecto de ordenanza solicitando la derogatoria de la norma y planteando, en su lugar, declarar de interés público y prioridad regional la protección de los suelos clasificados como agrícolas o áreas verdes, según el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) elaborado y actualizado por la entidad municipal.

Sin embargo, para el Consejo Regional los argumentos expuestos resultan insuficientes. Incluso, el Área de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional emitió el 19 de junio una opinión desfavorable, en la que se advierte que aún existen espacios agrícolas relevantes en distritos como Cerro Colorado, Cayma, Paucarpata, Sabandía, Socabaya, Tiabaya y Sachaca, los cuales deben ser preservados.

El informe jurídico también señala que la Oficina de Acondicionamiento Territorial carece de la información técnica necesaria para sustentar la aprobación de una nueva ordenanza regional. Además, la normativa vigente se encuentra respaldada por la Ley N° 31119, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos.

La presidenta del Consejo Regional, Norma Ortega, informó que la propuesta está siendo evaluada por la Comisión de Normas y Asuntos Legales, y que también se solicitó opinión a las comisiones de Ecología y de Acondicionamiento Territorial.

Uno de los argumentos esgrimidos por el Impla para impulsar la derogatoria es que la actual normativa podría dar lugar a procesos penales contra funcionarios, aspecto que fue mencionado en las reuniones sostenidas entre ambas partes, según indicó Ortega, quien aseguró que la negativa a este pedido no impide que el Impla pueda aprobar el PDM.

Cabe recordar que a la fecha, innumerables inmobiliarias ofrecen la venta de lotes en los diferentes distritos de Paucarpata, Sachaca, Socabaya, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Hunter, Uchumayo en terrenos que antes fueron chacras.