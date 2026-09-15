El Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) y el Consejo Regional de Arequipa mantienen un enfrentamiento por la propuesta de derogar la Ordenanza Regional N.° 007-2003, que declara la intangibilidad de los terrenos agrícolas y áreas verdes de la región.

La iniciativa no es reciente, desde marzo se mantuvieron reuniones entre las partes, es así que el Impla remitió un proyecto de ordenanza solicitando la derogatoria de la norma y planteando, en su lugar, declarar de interés público y prioridad regional la protección de los suelos clasificados como agrícolas o áreas verdes, según el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) elaborado y actualizado por la entidad municipal.

Sin embargo, para el Consejo Regional los argumentos expuestos resultan insuficientes. Incluso, el Área de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional emitió el 19 de junio una opinión desfavorable, en la que se advierte que aún existen espacios agrícolas relevantes en distritos como Cerro Colorado, Cayma, Paucarpata, Sabandía, Socabaya, Tiabaya y Sachaca, los cuales deben ser preservados.

El informe jurídico también señala que la Oficina de Acondicionamiento Territorial carece de la información técnica necesaria para sustentar la aprobación de una nueva ordenanza regional. Además, la normativa vigente se encuentra respaldada por la Ley N° 31119, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos.

La presidenta del Consejo Regional, Norma Ortega, informó que la propuesta está siendo evaluada por la Comisión de Normas y Asuntos Legales, y que también se solicitó opinión a las comisiones de Ecología y de Acondicionamiento Territorial.

Uno de los argumentos esgrimidos por el Impla para impulsar la derogatoria es que la actual normativa podría dar lugar a procesos penales contra funcionarios, aspecto que fue mencionado en las reuniones sostenidas entre ambas partes, según indicó Ortega, quien aseguró que la negativa a este pedido no impide que el Impla pueda aprobar el PDM.

Por su parte, la gerente general del Impla, Patricia Muñoz, señaló que la ordenanza data del 2003, por lo que no contempla los cambios que experimentó Arequipa Metropolitana en las últimas décadas.

RESPUESTA DEL IMPLA

Muñoz indicó que dicha normativa carecía de sustento técnico y no respetaba las competencias de la Municipalidad Provincial de Arequipa sobre el uso del suelo y la territorialidad, al no contar con estudios que la respalden como cartografías, informes de agricultura que sustente el área verde, campiña o área agrícola.

Aunque precisó que inicialmente solicitó la derogatoria de la norma, posteriormnte se solicitó la modificación y se refiere únicamente a la declaratoria de interés regional la de las áreas verdes y áreas agrícolas en el ámbito de Arequipa Metropolitana, pero a través de un plan. El artículo tercero del proyecto presentado invoca a los municipios de la región a seguir las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana de Desarrollo Sostenible.

La funcionaria reiteró que toda el área de la campiña se encuentra protegida en la propuesta actual del PDM, “no se quiere depredar la campiña”, aseguró.

Como ejemplo, mencionó el caso de Chilpinilla, donde ya no existe derecho de uso de agua, lo que convierte al terreno en eriazo. Asimismo, explicó que el PDM contempla un instrumento mediante el cual los propietarios de chacras podrían acceder a un bono para construir en zonas habilitadas para tal fin.

Por otro lado, los ciudadanos que integran la Plataforma de Proteccón del Patrimonio, emitieron un documento por elcual se oponen a la derogatoria o modificación de la ordenanza que declara intangible la campiña de Arequipa.

Cabe recordar que a la fecha, innumerables inmobiliarias ofrecen la venta de lotes en los diferentes distritos de Paucarpata, Sachaca, Socabaya, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Hunter, Uchumayo en terrenos que antes fueron chacras.