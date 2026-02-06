Más de 20 millones de soles en mercadería ilegal fueron incautados en Arequipa durante el año 2025, como resultado de varias intervenciones contra el contrabando, la piratería y los delitos contra la propiedad industrial, según la información del Ministerio Público de Arequipa. Entre los productos decomisados figuran prendas de vestir, calzado de origen extranjero, licores, cigarrillos y otros artículos que ingresaron o se comercializaban de manera ilícita.

Las cifras expuestas esta mañana en la primera reunión ordinaria del Comando Operativo Regional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, indican que por delitos aduaneros se incautó mercadería valorizada en 4 millones 172 mil 985 dólares, mientras que en operativos contra la piratería se decomisaron productos por un valor de 6 millones 119 mil 850 soles. Estos resultados superan ampliamente las cifras registradas en los años 2023 y 2024.

Decomisaron prendas de vestir, licores, cigarros, calzados, entre otros. (Foto: Ministerio Público)

Durante la jornada, los integrantes del Comando que representan a las instituciones como la Fiscalía, la PNP, FAP, Sunat, Indecopi, Produce, Sociedad Nacional de Industrias, La Marina de Guerra y el Gobierno Regional de Arequipa ratificaron su compromiso de fortalecer la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería mediante un plan de trabajo articulado, que contempla más intervenciones conjuntas, acciones de inteligencia y programas de capacitación.

