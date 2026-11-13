Un total de 182 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados por efectivos del Área Antidrogas de la Región Policial Arequipa durante un operativo de interdicción realizado la mañana del 12 de noviembre en el kilómetro 571 de la carretera Panamericana Sur, a la altura del peaje de Yauca, en la provincia de Caravelí.

Durante la intervención, que comenzó alrededor de las 7:00 horas de hoy, los agentes policiales detectaron modificaciones en la estructura de la miniván, donde se había acondicionado un compartimiento artesanal de doble fondo en el piso del vehículo. Al realizar el registro, encontraron 182 paquetes compactos tipo ladrillo, de color amarillo, que contenían la sustancia blanquecina.

La sustancia fue sometida a una prueba de campo con el reactivo Mather, que arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El hallazgo permitió confirmar la presunta utilización del vehículo para el traslado de droga, como parte de las actividades ilícitas que son materia de investigación policial.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Félix Huallcca Urbano y Matt Huallca Urbano, quienes serían sospechosos de integrar la banda criminal denominada “Los Ruteros de la Blanca”, investigada por el delito de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, se incautaron dos vehículos, un equipo celular y 3 mil 704 soles en efectivo.

La intervención estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa, a través del Área Antidrogas, con conocimiento del representante del Ministerio Público. Los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias de ley.