En una operación conjunta, en el Cercado de Arequipa incautaron 3,100 tabletas de clonazepam, la cuales eran comercializadas sin autorización sanitaria y en un local que no contaba la respectiva licencia de funcionamiento, pues tampoco se trataba de una farmacia.

La intervención se hizo la noche del jueves, 26 de marzo, en el establecimiento “Mosku”, ubicado en la calle Jorge Chávez N.° 319-C. Según la información de la Municipalidad Provincial de Arequipa, el local operaba con giro no autorizado, por lo que no contaba con la licencia de funcionamiento.

Incautan 3 mil 100 tabletas de clonazepam y detienen a 2 personas en Arequipa (Foto: MPA)

Durante la fiscalización junto a los efectivos de la comisaría de Palacio Viejo, los inspectores hallaron 31 cajas del medicamento controlado clonazepam, equivalentes a 3,100 tabletas, además de cigarrillos de procedencia ilegal, todos ofrecidos sin permisos correspondientes.

Las pastillas de Clonazepam se comercializaban sin receta, según la Municipalidad de Arequipa (Foto: MPA)

Ante la gravedad del hallazgo, las autoridades clausuraron el local de manera inmediata y decomisaron los productos que eran vendidos de manera ilegal. El lote de medicamentos fue derivado a la Policía Nacional, que también detuvo a dos personas responsables del local para iniciar las investigaciones por presuntos delitos contra la salud pública.

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