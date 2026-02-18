El área Antidrogas de la Divincri detuvo a 4 personas, presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Las Gárgolas del Sur”, dedicada al delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas (TID), específicamente a la comercialización de cannabis sativa (marihuana).

La intervención se realizó ayer, martes, aproximadamente a las 16:30 horas en la intersección de la calle Bolognesi con la avenida Goyeneche, en el distrito de Miraflores en Arequipa, tras un operativo de seguimiento vinculado al envío de un paquete sospechoso desde Lima.

Durante el operativo fueron detenidos: Jordano Hugo Valcárcel Jiménez (37), conocido con el alias “Chuseado”; Valeria Cristina Mattos Cubas (28), alias “Vale”; Flavio César Tapia Montoya (26) y un menor de edad de 17 años identificado con las iniciales V.P.C.

La Policía incautó 30 kilos de marihuana enviado por una agencia de encomiendas (Foto: PNP)

Según la Policía, la organización tenía como objetivo recepcionar una caja de cartón que contenía cuatro paquetes de forma ovoide con marihuana, con un peso aproximado de 30 kilos. El envío fue realizado desde la ciudad de Lima a través de la empresa de envío de encomiendas Shalom con destino a su agencia en el distrito de Miraflores, en Arequipa.

El paquete tenía como destinatario a “Flavio”, quien acudió a recogerlo en compañía y bajo la custodia de los otros tres implicados. Los intervenidos se encontraban en los alrededores de la agencia Shalom, a bordo de dos vehículos, presuntamente para resguardar la operación.

La investigación está a cargo de la fiscal Sharon de la Fuente Nina; el fiscal de familia, Miguel Fernández Arias; Yesica Zúñiga Ortiz.

Durante la intervención, la Policía también incautó 2 vehículos, los cuales utilizaban los presuntos miembros de la banda.

