El humo volvió a trepar por los mismos techos de material prefabricado y, por un instante, muchos comerciantes sintieron que la devastadora historia del incendio de hace tres años se repetía. El fuego que se desató la noche de ayer devoró parte de las tiendas ferreteras ubicadas entre los centros comerciales Adepyme y Don Manuel, en la calle Virgen del Pilar del Cercado de Arequipa. El detalle es que las tiendas que ardieron están en el pasaje Los Rosales, cuya ocupación ya había sido cuestionada en el anterior siniestro de 2023.

El incendio comenzó alrededor de las 9 de la noche y, en pocos minutos, la densa humareda empezó a elevarse mientras las llamas envolvían parte de los negocios. La emergencia obligó a movilizar a distintas compañías de Bomberos y provocó también una rápida reacción de los comerciantes.

Arequipa: incendio destruyó tiendas construidas en zona prohibida entre Edypime y Don Manuel (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Mientras los voluntarios avanzaban con sus máquinas hacia la zona, los vendedores que todavía permanecían en sus negocios formaron cadenas humanas. Cajas, griferías y otros productos ferreteros pasaban de mano en mano hasta llegar a la calle donde familiares, trabajadores y amigos trataban de ponerlos a buen recaudo.

Comerciantes sacaron sus mercaderías en el incendio entre los locales de Edypyme y Don Manuel (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

La experiencia de hace tres años había llevado a los comerciantes del centro comercial Don Manuel a instalar 15 grifos contra incendios. Esta vez activaron seis para combatir las llamas que amenazaban las tiendas vecinas.

La respuesta permitió contener inicialmente el fuego y ganar tiempo mientras los bomberos desplegaban sus equipos y preparaban las líneas de agua. Una vez instalados, ingresaron a los ambientes comprometidos para atacar directamente el incendio.

Comerciantes sacaron sus mercaderías en el incendio entre los locales de Edypyme y Don Manuel (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

El brigadier mayor Gustavo Carrasco, jefe departamental de Bomberos, informó que preliminarmente resultaron comprometidos entre seis y siete stands ubicados en un mismo sector.

Uno de los principales problemas fue la configuración de las galerías. Carrasco explicó que gran parte de las estructuras son metálicas y, cuando alcanzan altas temperaturas, transmiten rápidamente el calor hacia los ambientes contiguos. A ello se sumó la presencia de productos combustibles e inflamables almacenados principalmente en el segundo piso.

Después de más de tres horas de trabajo, el incendio finalmente fue confinado y controlado. Sin embargo, los bomberos permanecieron un tiempo adicional realizando labores de enfriamiento y remoción escombros para impedir que algún punto caliente provocara una nueva emergencia.

El agua se agotó y los hidrantes no funcionaban para mitigar el incendio en Edypime y Don Manuel (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

En total participaron alrededor de seis compañías de Bomberos, cinco máquinas contra incendios y unos 70 voluntarios. No se reportaron personas heridas y los daños fueron principalmente materiales.

EL AGUA VOLVIÓ A SER UN PROBLEMA

Aunque los comerciantes de Don Manuel pudieron utilizar su sistema interno contra incendios, el abastecimiento de agua volvió a generar dificultades.

Carrasco explicó que durante los primeros momentos solicitaron apoyo adicional y las unidades de abastecimiento demoraron aproximadamente 40 minutos en llegar.

También hubo problemas con los hidrantes cercanos. Según el jefe departamental de Bomberos, un hidrante operativo debería proporcionar agua apenas se abre la llave, en cuestión de segundos o, como máximo, un minuto. Esta vez tuvieron que invertir entre 20 y 25 minutos para lograr acceder al suministro. Los dos primeros hidrantes que probaron no funcionaron inmediatamente y fue necesario ubicar y habilitar las respectivas llaves de paso.

SE INSTALARON EN EL PASAJE

El nuevo incendio vuelve también a poner bajo la mirada las condiciones en las que funciona los negocios afectados pues según los comerciantes están ubicados en lo que debería ser el pasaje Los Rosales.

Después del siniestro de abril de 2023, comerciantes de Adepyme y Don Manuel denunciaron públicamente que este espacio había sido originalmente de libre tránsito, pero terminó ocupado por establecimientos comerciales. Incluso responsabilizaron entonces a la Municipalidad Provincial de Arequipa por una supuesta falta de fiscalización.

Arequipa: incendio destruyó tiendas construidas en zona prohibida entre Edypime y Don Manuel (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Días después de aquel incendio que consumió 25 puestos causando pérdidas cercanas a los 2 millones de soles, nuevamente se levantaron establecimientos en la misma zona. Tres años después, comerciantes volvieron a señalar que el fuego de anoche comenzó en ese mismo sector.

Sobre el origen del incendio registrado ayer todavía no existe una conclusión oficial. Algunos comerciantes sostienen que una chispa generada durante trabajos de soldadura en uno de los puestos habría alcanzado material combustible y originado el fuego. Esa versión deberá ser comprobada mediante las investigaciones y pericias correspondientes.

Carrasco evitó adelantar una causa. Únicamente precisó que la zona más afectada corresponde a un pasillo donde existen entre seis y siete stands, por lo que se presume que allí comenzó el siniestro.

Esta vez las consecuencias fueron menores, pero la imagen resultó inevitablemente similar con el humo y fuego sobre los techos, comerciantes tratando de rescatar sus productos y decenas de bomberos luchando contra las llamas en una zona que presuntamente está ocupada de manera indebida. Queda preguntar a la municipalidad de Arequipa qué se hizo durante estos tres años para ordenar y reducir los riesgos existentes enLos Rosales.