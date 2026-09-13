Tres viviendas precarias quedaron reducidas a escombros tras un incendio registrado este domingo por la mañana en el sector Héroes Anónimos, en el distrito de La Joya. El fuego se propagó rápidamente por los materiales de madera de los inmuebles, ocasionando cuantiosos daños materiales a las familias afectadas.

Ante las primeras lenguas de fuego, las personas que se encontraban en el interior de las viviendas lograron salir a tiempo para ponerse a salvo. Los vecinos de la zona también reaccionaron de inmediato y, provistos de cubetas con agua, se organizaron para combatir las llamas y evitar que el fuego alcanzara otros inmuebles.

Ricardo Aragón, presidente de la asociación de vivienda Héroes Anónimos, señaló que uno de los propietarios se encontraba en el distrito de Santa Rita de Siguas al momento del siniestro. “Ninguna persona resultó herida o perdió la vida durante el incendio”, señaló.

Informó que su directiva realizará una actividad para reunir fondos para las familias afectadas y emplazó a la alcaldesa del distrito, Haydee Quispesivana, a intervenir y ver la forma de ayudar. “Tenemos que agradecer a las personas que han venido a apoyar a nuestras vecinas”, dijo.