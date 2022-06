Manuel Carpio Fernández es ingeniero de seguridad. Además de velar por la salud del personal de la empresa para la cual trabaja, la invitación de una desconocida lo ha llevado a ser uno de los ángeles que tienen los niños con leucemia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) Sur, a quienes donan sangre desde hace una década.

“Cada vez que estoy de descanso vengo al hospital para donar sangre y componentes para los niños”, dijo el ingeniero después de haber hecho ayer su donación de plasma en el marco del día del donante voluntario.

Manuel Carpio contó que hace una década, cuando era estudiante y salía de sus clases del campus de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín, una mujer desconocida se le aceró y mostrándole los resultados del cáncer que padecía su menor hija, le pidió donar sangre. Asegura que nunca antes lo había hecho ni se lo había pensado, pero después de hacerlo, el acto le cambió la vida.

“Al principio no pensé que era tan importante pero la señora me agradeció y con el tiempo me di cuenta que con la donación sí podemos ayudar a salvar vidas. Recibir una llamada en la que te agradezcan y te digan que sus hijos se recuperaron o están mucho mejor, es una enorme alegría”, refiere Manuel Carpio que ayer recibió un reconocimiento del Iren por su entrega desinteresada. Cada año, el ingeniero dona hasta cuatro veces sangre y unas 20 veces entrega aféresis (componentes del plasma como las plaquetas ) que son las que más demandan los pequeños pacientes con leucemia.

Manuel Carpio es solo un ejemplo de las decenas de personas que voluntariamente acuden a los hospitales para donar sangre a quienes lo necesitan pero aun son pocos. Según André Martínez, residente de Patología Clínica del Iren de cada 100 donantes solo el 10 % son voluntarios. “Necesitamos que esta porcentaje crezca al menos al 30% la sangre del voluntario es mucho más segura y, además, es saludable para el donante porque se renueva sus células sanguíneas y en la evaluación previa se puede advertir si podría padecer de alguna enfermedad par cambiar su estilo de vida”, dijo el especialista.

