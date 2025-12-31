Luego de aferrarse a la vida durante casi dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCl) el ingeniero Mateo Fernández Buanton, de 26 años, falleció la noche del 29 de diciembre en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza, a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un violento accidente de tránsito, ocurrido en la Variante de Uchumayo en Cerro Colorado.

El siniestro se registró la madrugada del 27 de diciembre, cuando el ingeniero se desplazaba a bordo de su vehículo con placa VCU-380. Por causas que aún son materia de investigación, la unidad perdió el control e impactó primero contra las rejas del óvalo del Cóndor, para luego terminar contra el muro de una empresa de vehiculos.

A raíz del choque, el automóvil quedó completamente destrozado y causó lesiones graves en Mateo Fernández que terminaron contándole la vida.

El caso es investigado por los peritos de la Upiat para establecer cómo se produjo el fatal accidente. Los restos de la víctima serán cremados hoy en el cementerio Parque de la Esperanza de Cerro Colorado.