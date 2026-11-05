Una nueva amenaza contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha surgido en medio de la pugna entre organizaciones criminales al interior del penal de Socabaya. Esta vez, sujetos que se identifican como integrantes de «Los Injertos de Arequipa» advierten que atentarán contra las familias del director del penal y el jefe de seguridad si se dispone el traslado de cuatro internos, entre ellos el conocido como «Choclo».

La amenaza fue difundida mediante un video en el que aparece un mensaje escrito a mano sobre dos hojas de papel, junto a un fusil, dos pistolas y municiones. Durante la grabación, un sujeto rastrilla un arma y amenaza al director del penal, Efraín Loayza, y al jefe de seguridad, Henry Soncco con atentar contra sus familias si trasladan a otro establecimiento a los delincuentes apodados “Choclo”, “Monchi”, “Alex” y “Vilca”, a quienes identifican como integrantes de su grupo y que están vinculados con el atentado registrado el fin de semana en la puerta del penal.

Sin embargo, las amenazas no terminan allí. También aseguran conocer a quiénes estarían facilitando el ingreso de teléfonos celulares al penal a quienes llaman como “Negro”, “Adrián”, “Chile”, “Gato”, “Postillo”, “Limeño” y “Jairo”. “Sean inteligentes y no se metan con mi batería”, concluye el mensaje dirigido a los funcionarios.

PUGNAS DE BANDAS CRIMINALES

Esta nueva amenaza aparece después de la difusión de otro manuscrito, atribuido a un grupo denominado «La Federación», que señalaba a «Choclo», «Monchi» y «Chino» como presuntos responsables de extorsiones y abusos dentro del penal. El mensaje fue dejado tras el atentado que dejó dos persona heridas en la puerta del penal de Socabaya.

En dicho mensaje también se menciona a las mismas autoridades del penal. Los hampones de “La Federación” los acusan de presuntos cobros a Choclo y sus secuaces para dejarles el control de los internos.