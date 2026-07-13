La delincuencia dejó de ser una percepción para convertirse en una preocupación reconocida desde la propia gestión municipal. El regidor de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Rodríguez Valdivia, admitió que la inseguridad se incrementó durante los últimos años y sostuvo que el distrito afronta una situación cada vez más difícil.

El concejal aseguró que, según una encuesta realizada por la Universidad Católica San Pablo (UCSP) hace aproximadamente un mes, el indicador pasó del 7% al 30% durante la actual gestión. “No hay que tapar el sol con un dedo”, expresó al reconocer el incremento de la inseguridad.

Rodríguez también reconoció que el lema de la administración, “orden y seguridad”, no pudo cumplirse al 100% y explicó que el sicariato y otros delitos superaron los esfuerzos realizados desde el municipio distrital para reforzar la vigilancia, y consideró que debía ser un trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

FALTA DE RESULTADOS

Asimismo, el funcionario responsabilizó a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el INPE y el Gobierno nacional por la falta de resultados frente a la delincuencia, señalando que la lucha contra el crimen organizado depende principalmente del trabajo de inteligencia policial.

Además, indicó que la jurisdicción de José Luis Bustamante y Rivero se convirtió en un punto de atracción para la delincuencia debido a la alta concentración de comercios, centros de diversión nocturna (discotecas) y actividad económica, factores que, según dijo, diferencian al distrito de otras jurisdicciones.

Como parte de las medidas adoptadas, informó que la municipalidad incorporó ocho camionetas para Seguridad Ciudadana y anunció la instalación de 200 nuevas cámaras de videovigilancia y la implementación de dos puestos de auxilio rápido en Cerro Juli y Simón Bolívar.

El concejal también explicó que actualmente el distrito cuenta con 67 cámaras operativas y que la ampliación permitirá fortalecer la vigilancia, sin embargo, también destacó que las juntas vecinales pasaron de 28 a cerca de 160 durante la presente gestión.

No obstante, sostuvo que estos esfuerzos resultan insuficientes mientras no exista un mayor número de serenos ni un fortalecimiento del sistema de inteligencia de la Policía Nacional. Rodríguez señaló que el presupuesto municipal limita la contratación de más personal de seguridad y fiscalización.

Ante esta situación, el funcionario reiteró que la delincuencia continúa creciendo y pidió reforzar las acciones coordinadas entre las autoridades para enfrentar el sicariato, la inseguridad, así como los hechos violentos registrados en el distrito, los cuales mantienen en alerta a los vecinos.