Un hombre investigado por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años habría intentado acercarse nuevamente a la menor pese a tener una orden de restricción que le impedía hacerlo. El hecho ocurrió ayer en el distrito de Miraflores, en Arequipa, y fue denunciado por el padre de la menor ante la Policía.

Según el relato del padre, hace aproximadamente una semana denunció a Jerson Herrera P., primo de su pareja, en la comisaría Campo de Marte, en Paucarpata, por el presunto abuso sexual contra la niña. Como parte de las medidas dispuestas en el caso, el investigado tendría prohibido acercarse a la menor.

Sin embargo, el padre sostiene que el hombre habría seguido a la niña y a sus familiares hasta la vivienda de una tía, ubicada en Miraflores. Cuando la familia salió del inmueble, encontraron al denunciado esperando a cierta distancia, junto a un poste.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría llamado a la menor con la intención de llevársela, pese a la restricción vigente. La situación provocó una discusión entre los adultos que terminó en una pelea. El denunciado huyó del lugar antes de que llegaran los agentes policiales.

Ante este nuevo hecho, el padre acudió ayer a la comisaría Alto Misti, en Miraflores, para denunciarlo por el presunto intento de secuestro y solicitar que se investigue el incumplimiento de las medidas de protección.

PIDEN ACELERAR LA INVESTIGACIÓN

El padre también cuestionó la demora en el avance de la investigación por el presunto abuso sexual. La menor ya pasó por el examen médico legista, cuyos resultados, según indicó, serían compatibles con que habría sido víctima de abuso sexual.

El caso fue derivado a la Fiscalía de Familia de Selva Alegre. Ahora, la familia pide que se aceleren las diligencias para que la niña pueda brindar su declaración mediante entrevista en cámara Gesell, procedimiento especializado utilizado para recoger el testimonio de menores de edad en este tipo de investigaciones.

El padre considera que esta diligencia es importante para el avance del caso y espera que, con los elementos que reúna la Fiscalía, se determine la situación legal del investigado, incluida la posibilidad de solicitar una medida de prisión preventiva si corresponde.

SE GANÓ LA CONFIANZA DE LA FAMILIA

Según contó el padre, el denunciado habría logrado acercarse a la familia bajo el argumento de que atravesaba un momento de tristeza por la muerte de su madre. Con el tiempo, habría ganado la confianza de los familiares y tuvo contacto con la menor.

Los padres recién conocieron el presunto abuso días después de ocurrido, luego de encontrar mensajes en el celular de la niña que despertaron sus sospechas.

La familia pide que el caso avance con rapidez y que se refuercen las medidas de protección para evitar que la menor vuelva a tener contacto con el investigado mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.