El papa León XIV cumplió 71 años este lunes 14 de septiembre y mantuvo sus actividades oficiales en el Vaticano. Durante una visita a los trabajadores de los Archivos y la Biblioteca Vaticanos, recibió un saludo de cumpleaños en español y recordó a su madre.

El pontífice aprovechó el encuentro con los trabajadores para compartir un dato sobre su familia relacionado con el lugar que visitaba. Contó que su madre ejerció como bibliotecaria y que ello resultó en coincidente con su visita.

“Dios, en su Providencia y, a veces, incluso con cierto sentido del humor, nos recuerda que está con nosotros. Mi madre era bibliotecaria y hoy me encuentro aquí, el día de mi cumpleaños, para saludaros a todos”.

El saludo ocurrió durante su recorrido por las instalaciones de la Santa Sede dedicadas a la conservación de libros y documentos. Los trabajadores también le cantaron en español la tradicional canción de cumpleaños.

Durante su intervención, León XIV se refirió al significado de la Biblioteca Apostólica Vaticana y señaló que su función va más allá de conservar publicaciones. Para explicar esta idea, comparó la institución con un corazón y relacionó su funcionamiento con los movimientos de sístole y diástole.

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“La Biblioteca Apostólica es un corazón. El latido del corazón es símbolo de vida y es el resultado de dos movimientos opuestos, la sístole y la diástole: concentración y relajación, movimiento hacia el centro y hacia la periferia”, explicó el pontífice.

León XIV también sostuvo que la biblioteca debe ser entendida como un espacio para el intercambio y la discusión de ideas. En ese sentido, señaló que su utilidad no se limita al acceso remoto a los libros que conserva.

En la misma jornada, el papa aprobó la ampliación de las instalaciones destinadas a los Archivos y la Biblioteca Apostólica Vaticana. El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio en el área conocida como la “Fontana dell’Autoparco” y en una zona contigua dentro de la Ciudad del Vaticano.