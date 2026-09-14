El tránsito en la Panamericana Sur quedó restablecido con normalidad luego de que un derrumbe de rocas bloqueara durante aproximadamente 7 horas la carretera, a la altura del kilómetro 732+200, en el sector Quebrada Honda, distrito de Ático, provincia de Caravelí.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el desprendimiento ocurrió durante la madrugada de hoy lunes, 4:00 horas y dejó una importante cantidad de material sobre la vía, por lo que los vehículos tuvieron que esperar mientras se realizaban las labores de limpieza.

Ante la emergencia, Provías movilizó maquinaria y personal para retirar las rocas y despejar la carretera. Los trabajos permitieron habilitar un carril desde las 7:30 horas, aunque el paso se mantuvo restringido mientras continuaba la intervención.

Después de varias horas de trabajo, alrededor de las 10:30 horas se concluyó con la limpieza y se liberó completamente la vía, permitiendo que los vehículos retomaran su recorrido con normalidad en ambos sentidos.

El COER Arequipa informó que el derrumbe no dejó personas heridas ni se reportaron daños a la vida o la salud. La zona continuará bajo monitoreo para advertir cualquier nuevo desprendimiento que pueda afectar el tránsito en este tramo de la Panamericana Sur.