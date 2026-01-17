La Gerencia Regional de Salud de Arequipa inició una investigación exhaustiva para esclarecer las presuntas demoras y omisiones en la atención brindada a una niña de 10 años que resultó embarazada, víctima de abuso sexual, quien no accedió oportunamente a un aborto terapéutico.

El gerente regional de Salud, Walter Oporto, sostuvo que, de haberse actuado de manera inmediata tras la detección del embarazo, lo correcto habría sido aplicar el aborto terapéutico conforme a lo establecido en la ley. Sin embargo, ello no ocurrió y, por el contrario, hubo retrasos que hoy tienen graves consecuencias para la salud de la menor.

DETALLES DEL CASO

Uno de los aspectos que será materia de investigación es la demora en la conformación de la junta médica, la cual recién se habría realizado el 9 de enero, pese a que el caso fue conocido desde diciembre. Este retraso habría condicionado la posterior decisión médica, ya que al momento de la evaluación la gestación superaba las 22 semanas, límite para aplicar el aborto terapéutico, haciendo inviable y altamente riesgosa cualquier intervención.

El funcionario señaló que los responsables no serían necesariamente los trabajadores de salud, puesto que el caso involucra múltiples actores. Entre ellos, se evalúa la presunta entrega de la menor a un grupo religioso en calidad de tutoría, situación que, de confirmarse, habría contribuido a que no se haga el procedimiento.

“Estamos esperando los informes completos de todos los servicios involucrados para poder emitir conclusiones claras y determinar responsabilidades”, sostuvo Oporto, tras remarcar que hasta el momento solo cuentan con información general de la tragedia que afecta a la niña y que pudo evitarse.

“Una niña de 10 años no está en condiciones físicas ni emocionales de soportar un embarazo. Esto revela una sociedad violenta, que no está protegiendo a sus niños”, dijo con preocupación.