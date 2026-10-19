Los agentes del área de Secuestros y Extorsiones de la Divincri Arequipa investigan una nueva detonación de material explosivo ocurrida ayer, alrededor de las 2:30 de la madrugada, en una vivienda ubicada en la cuarta cuadra de la calle Junín, en el distrito de Mariano Melgar.

Según las primeras diligencias policiales, el incidente no dejó personas heridas ni ocasionó daños materiales de consideración. El único objeto afectado fue un balde de plástico que resultó destruido por la explosión.

El propietario del inmueble, identificado con las iniciales K.R.S. (31), sería víctima de presuntas amenazas extorsivas. De acuerdo con su testimonio, un sujeto que transitaba por la zona lanzó el artefacto explosivo por encima de la puerta de ingreso de la vivienda, provocando luego la detonación.

Personal de la Sección de Desactivación de Explosivos (Secdeexp) inspeccionó el lugar y halló en el patio una mecha de seguridad de aproximadamente 40 centímetros. También participaron en las diligencias efectivos de la comisaría de Mariano Melgar y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri).

ATENTADOS CON EXPLOSIVOS EN AREQUIPA

Este sería el octavo atentado con explosivos registrado en Arequipa en menos de dos meses y el segundo ocurrido en el distrito de Mariano Melgar. La reiteración de estos hechos mantiene en alerta a las autoridades policiales, que buscan identificar a los responsables y determinar si existe algún vínculo entre los ataques.

Como parte de las investigaciones, la Policía no descarta que las órdenes para perpetrar estos atentados provengan del penal de varones de Socabaya.

Los detectives de Secuestros y Extorsiones continúan recabando evidencias y analizando las imágenes de las cámaras de videovigilancia para identificar a los autores y establecer si el hecho está relacionado con una red de extorsión.

Los atentados en Arequipa estarían relacionados a una disputa de bandas delictvas en el penal de Socabaya y cobro de cupos.