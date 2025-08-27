El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la Resolución N.º 0348-2025-JNE, confirmó la vacancia definitiva del exalcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares, dejando sin efecto su credencial edil y cerrando toda posibilidad de que retorne funciones en el actual periodo municipal.

La máxima autoridad electoral determinó que el proceso de vacancia seguido por el Consejo Distrital de Yarabamba se realizó respetando el debido procedimiento. Además, precisó que el exburgomaestre no presentó recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que la medida quedó firme y consentida.

Cabe remarcar que Aco Linares admitió públicamente su participación en delitos de corrupción y colusión agravada, situación que provocó el quiebre de su respaldo político y social, y generó un clima de inestabilidad en la gestión municipal durante varios meses.

Ante ello, el JNE dispuso que José Luis Luna Zapana asuma de manera definitiva el cargo de alcalde distrital de Yarabamba para culminar el periodo de gobierno 2023-2026, con el propósito de garantizar la continuidad de la administración local y recuperar la estabilidad institucional.

Si bien la causal formal de la vacancia fue la inconcurrencia injustificada a sesiones de concejo, la resolución adquiere mayor relevancia al emitirse en un escenario marcado por la confesión de actos de corrupción del exalcalde.