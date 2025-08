La Municipalidad Distrital de Yarabamba recepcionó el 17 de octubre de 2024 una obra pública con fallas en su construcción. Así lo reveló el Informe de Control Concurrente N.° 015-2025-OCI/1318-SCC de la Contraloría General de la República, emitido tras verificar la ejecución del proyecto “Mejoramiento del servicio de protección en la quebrada El Arquillo”, en el anexo La Banda.

El informe detalla que la obra valorizada en 8 millones 911 mil soles, destinada a proteger la zona ante eventuales desbordes por lluvias, fue entregada por el contratista y aceptada por la municipalidad, a pesar de presentar serias deficiencias en la construcción del muro de contención.

Entre los daños detectados se identificaron fisuras que superaban los tres milímetros, tramos con concreto mal compactado y cangrejeras, presencia de materiales corroídos, fallas de alineación vertical, y roturas evidentes en varios sectores del muro.

Deficiencias

Contraloría identifica deficiencias en construcción de muro

Además, se constató que la granulometría del concreto utilizado no cumplía con las especificaciones técnicas y que parte de la base del muro fue construida sobre material rocoso, sin un tratamiento adecuado.

El órgano de control también advirtió que la municipalidad autorizó el pago de una partida que no contaba con sustento técnico. A ello se suma que la obra no fue concluida dentro del plazo establecido, como consta en el cuaderno de obra, lo que debió activar la aplicación automática de penalidades por mora. No obstante, la municipalidad no aplicó ninguna sanción, pese al incumplimiento contractual registrado por el propio supervisor del proyecto.

