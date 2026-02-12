Enrique Alberto Gómez Gallegos en Mariano Melgar y Alejandro Javier Tejada Wong en Socabaya asumirán funciones de regidores en el periodo comprendido entre el 11 de febrero y 12 de abril en reemplazo de las concejales titulares, mientras participan en las Elecciones Generales 2026.

La tarde de este miércoles el Jurado Nacional de Elecciones oficializó a los accesitarios de las regidoras Marisol Estela Peña Gutiérrez (Mariano Melgar) y Magaly Roxana Agramonte Gutiérrez (Socabaya), quienes solicitaron licencia sin goce de haber.

En el caso de la concejal Estela Peña, será Enrique Alberto Gómez Gallegos quien la supla en sus funciones fiscalizadoras y legislativas. Según la hoja de vida presentada en el anterior proceso electoral, Gómez Gallegos laboraba como agente de seguridad personal, además de ser egresado como técnico en informática.

Respecto a Magaly Agramonte, el JNE otorgó la credencial a Alejandro Javier Tejada Wong como su accesitario por los 2 meses de licencia. Tejada Wong es un jubilado de 72 años cuya profesión es administración de empresas.

De otro lado, respecto a las solicitudes de licencias de Rolando Bedregal Sanz y Susan Condori Huamani, regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, estas recién fueron remitidas al JNE el 10 de febrero. En el caso de Bedregal, su expediente figura como registrado.

