La regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Rocío Mango Chipana es suspendida por 30 días luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la apelación que presentó contra el acuerdo de concejo que dispuso su sanción.

Según la resolución emitida el 13 de abril de 2026, el JNE determinó que la apelación fue presentada fuera del plazo legal. La concejal fue notificada del acuerdo municipal el 5 de mayo de 2025 y tenía un máximo de 10 días hábiles para impugnarlo; sin embargo, recién interpuso el recurso el 20 de mayo, excediendo el tiempo permitido.

En ese sentido, el organismo electoral resolvió declarar improcedente el recurso y ordenar el archivo definitivo del expediente. Esto implica que no se evaluó el fondo del caso, sino únicamente el incumplimiento del plazo de la apelación.

Con esta decisión, la suspensión aprobada por el Concejo Provincial de Arequipa queda firme, no por una ratificación expresa del JNE, sino porque el recurso fue rechazado por extemporáneo.

Mango Chipana manifestó a Correo que aún no fue notificada, por lo que esperará la notificación de secretaria general de la municipalidad.

ACUERDO DE SUSPENSIÓN

La sanción fue acordada el 16 de abril de 2025 en sesión de concejo, con 10 votos a favor, 3 en contra y una abstención. La medida se sustentó en que la regidora habría afectado la imagen institucional del municipio y del alcalde Víctor Hugo Rivera.

El caso se originó a partir de declaraciones públicas de Mango, quien denunció una presunta exclusión en la invitación a un curso de microfinanzas organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), realizado en Piura entre el 23 y 25 de octubre de 2024.

Al evento asistieron, con gastos cubiertos por Caja Arequipa, los concejales Rolando Bedregal, Ingrid Carpio, Michael Arce, Cleopatra Chávez, Diana Caracela, Emilio Herrera, Patricia Hidalgo y Exequiel Medina. La concejal Mango cuestionó el viaje de sus colegas por considerar que no fue fructífera.

Tras la controversia, el concejo conformó una comisión investigadora presidida por Rolando Bedregal. No obstante, Mango cuestionó la imparcialidad de este grupo, al señalar que estuvo integrado por los mismos regidores que impulsaron el pedido de sanción.