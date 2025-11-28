La Sala de Apelaciones Transitoria de Extinción de Dominio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, anuló la sentencia de primera instancia que condenaba a 6 años de pena privativa de la libertad al exalcalde provincial, Alfredo Zegarra Tejada.

La autoridad edil fue sentenciado por el delito de colusión agravada en el caso de la elaboración de los estudios del Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa.

Los integrantes de la sala, compuesto por los jueces, Armando Coaguila Chávez, Paola Venegas Sarabia y Orlando Abril Paredes, ordenaron que Zegarra Tejada afronte un nuevo juicio oral a la brevedad posible, en el que se valoren todos los postulados de la Fiscalía.