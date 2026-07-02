Arequipa atraviesa un deterioro grave en su seguridad, pues según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2020 y 2025 las denuncias por extorsión se multiplicaron por ocho, mientras que las denuncias por minería ilegal se incrementaron siete veces.

Frente a ello, Arequipa necesita una estrategia sostenida que fortalezca la seguridad, impulse la inversión y promueva más empleo formal. Porque sin seguridad ni crecimiento económico, no habría desarrollo sostenible para la región.

Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo sí cuenta con las herramientas para enfrentar este problema. Por eso, la elección de un gobierno con un equipo técnico competente resulta determinante.