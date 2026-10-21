Arequipa: La lucha de Liam contra el cáncer terminó y su madre pide ayuda para sepultarlo

Liam tenía apenas 7 años y desde los 3 luchaba contra el cáncer. Anoche, después de cuatro años de enfrentar la enfermedad, el niño falleció y dejó a su madre, Rosalina Pauca, sumida en el dolor. Hoy, ella necesita el apoyo de la población para cubrir los gastos del sepelio y darle una despedida digna a su hijo.

Los últimos años de vida de Liam fueron constantes viajes desde Juliaca hasta Arequipa. Cada semana, el pequeño y su madre llegaban a la Ciudad Blanca para que recibiera tratamiento en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), donde era atendido por osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los huesos.

Durante este tiempo, ambos formaron parte de la asociación Valientes Leoncitos, integrada por pacientes que reciben atención en este establecimiento de salud. Sin embargo, la lucha del niño terminó la noche del martes 20 de octubre, según comunicó su madre.

Ahora, Rosalina enfrenta el dolor de perder a su hijo y la dificultad de afrontar los gastos para darle sepultura. Por ello, apela a la solidaridad de la población y pide colaboración económica para despedir dignamente al pequeño.

Las personas pueden comunicarse o enviar sus aportes mediante Yape al número 902 504 116.