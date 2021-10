La olla común Buena Vista es la única activa en el distrito de Sachaca, aún así no recibe apoyo de las autoridades y subsiste en tiempos de pandemia de la COVID-19. Son 10 mujeres organizadas que alimentan a más de 110 personas al día, de las cuales 30 son ancianos.

En un ambiente prefabricado del techo de un vecino, guardan los víveres, las ollas y otros utensilios, pero la cocina se encuentra en la calle y al mediodía es normal ver una cola larga de personas en estado de vulnerabilidad.

Teodocia Colque Rojas informó que la olla común apareció en abril de 2020 en la asociación de vivienda Programa Municipal Buena Vista de Sachaca.

Desde entonces han cocinado a leña para alimentar a los ancianos, madres solteras y personas vulnerables, salvo en julio y agosto de 2021 cuando se quedaron sin víveres y el virus dejó su huella.

“Nosotros no tenemos agua, no tenemos desagüe, no tenemos local social, ni campo deportivo. Lo único que hemos podido lograr es la electrificación, hemos estado años con luz comunal. La municipalidad nos donó un refrigerador, pero no tenemos energía y un vecino apoyó”, señaló.

Las socias de la olla común han cocinado el miércoles lentejas y hoy planean preparar tallarines.

“Todos los días graneamos 18 kilos de arroz, usamos cuatro pollos, verduras, queso. Nos estamos quedando sin víveres, cada vez es más difícil comprar carne de res, pollo y pescado”, informó.

LEGALIDAD. Colque Rojas precisó que la Gerencia de Desarrollo Social de la comuna distrital de Sachaca apoyó con la inscripción de la olla común al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

“Con palabras no se cocina todos los días. Estamos pensando tocar puertas, hablar con los candidatos, quienes nos podrían ayudar por la proximidad de las elecciones”, apuntó.

Con 80 soles debe alcanzar para comprar los víveres cada día y cubrir algunos gastos. “Una madre soltera que pasa necesidad nos está ayudando a preparar los alimentos todos los días y le apoyamos con los poco que le podemos juntar una propina para los pañales de su bebé. Quisiéramos hacer más, pero tenemos nuestra familia también”, recalcó.