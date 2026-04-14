Una banda de ladrones incursionó en una de las tiendas de la cadena Mass que posee en el distrito de Cerro Colorado, para llevarse la suma de 42 mil 800 soles, sin ser detectados.

Fueron los trabajadores de la sede ubicada en la intersección del pasaje Lozada con la avenida Arequipa, en la Urbanización El Rosario II, quienes se percataron ayer de la sustracción del dinero al momento de abrir las puertas del negocio para comenzar su jornada laboral.

Los hampones aprovecharon la oscuridad de la noche para ingresar a la tienda por un terreno contiguo y ya en el interior realizaron un forado en la pared para luego acceder hacia la zona de exhibición de los productos y a la caja que fracturaron para hacerse del dinero de las ventas de varios días.

Aparentemente, fueron tres los delincuentes quienes cometieron el robo y fugaron por el canchón abandonado. Los agentes de la comisaría de Cerro Colorado se trasladaron a la escena del crimen para luego hacerse presente los peritos de criminalística de la PNP y detectives de robos de la Divincri, quienes realizaron diversas diligencias como el recojo de huellas, así como la revisión de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a la banda de ladrones que huyó sin que los detectaran.

Según la información proporcionada por el comando de la Policía en Arequipa, los hurtos siguen siendo uno de los delitos más recurrentes.

2 mil 295 denuncias por hurtos se han realizado en Arequipa durante el primer trimestre del año.