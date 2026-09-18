Un momento de tensión vivieron los pasajeros de una miniván de la empresa Valle Hermosa que se dirigía hacia el Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay luego de que una de las llantas traseras sufriera una falla y terminara desprendiéndose mientras la unidad estaba en circulación.

El incidente ocurrió a la salida de Arequipa. De acuerdo con los usuarios que reportaron el hecho, la falla se produjo de manera repentina y la llanta salió despedida, provocando alarma entre las personas que viajaban en el vehículo.

Aunque el hecho no dejó personas heridas, ni daños mayores, la situación generó preocupación entre los pasajeros debido a que la unidad continuaba su recorrido con personas a bordo, hasta que la unidad se detuviera.

Los ocupantes quienes dieron cuenta del incidente cuestionaron la seguridad de las unidades que realizan el servicio hacia el Valle de Tambo y señalaron que una falla de este tipo podría tener consecuencias mayores si ocurre mientras el vehículo se encuentra en tránsito a mayor velocidad o en una zona de tránsito intenso.