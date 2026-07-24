Con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias, la feria “Perú, Mucho Gusto” llegará por primera vez al sur del país y se instalará del 25 al 28 de julio en el Parque Perú, en Pocollay. El evento es organizado por PROMPERÚ junto a la Municipalidad Provincial de Tacna y no tendrá costo de ingreso para el público.

Arequipa será una de las regiones invitadas de honor en esta edición, debido a la fama de su cocina tradicional. Sus picanterías más representativas viajarán hasta la Ciudad Heroica para ofrecer platos que forman parte de la identidad culinaria de la Ciudad Blanca.

Entre los expositores figura Victoria Picantería Museo, que llevará su reconocido chicharrón de cerdo arequipeño, preparado lentamente hasta alcanzar una textura crocante y acompañado de papas doradas y sarza criolla. También ofrecerá el emblemático chupe de camarones, elaborado con camarones de río de los valles arequipeños.

Además, estará presente la Picantería Las Pastoras, de Characato, negocio familiar con nueve generaciones de tradición, que ofrecerá su rocoto relleno “a lo antaño” y la clásica ocopa arequipeña.

En total, la feria reunirá a 162 expositores entre restaurantes, productores, panaderías, food trucks y puestos de postres y bebidas, bajo el lema “Sabores con historia”. La iniciativa busca impulsar el turismo interno y difundir la diversidad gastronómica de las distintas regiones del país.

El horario de atención será de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.