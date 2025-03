Las intensas lluvias registradas el último lunes 3 de marzo provocaron que cuatro familias se quedaran sin vivienda y 17 casas terminaran afectadas en el distrito de Cerro Colorado.

Estas cifras pueden incrementarse si las precipitaciones continúan, pues existe el riesgo de que 550 inmuebles de dicha jurisdicción queden destruidos, porque están en faja marginal, advirtió ayer el subgerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la comuna de Cerro Colorado, Alejandro Guerrero.

Explicó que esas viviendas están ubicadas en las asociaciones de José Luis Bustamante y Rivero, Apipa y Peruarbo; se les notificó a los dueños desde el mes pasado que están en una zona de riesgo y que sus casas se verán afectadas por las lluvias, pero se rehúsan a salir asegurando que están en la zona por necesidad de casa.

“Se rehúsan a salir manifestando que no tienen vivienda, piden que los reubiquen, pero imagínate reubicar a tanta gente que ha invadido fajas marginales”, detalló.

SITUACIÓN

Las precipitaciones del 3 de marzo provocaron que cuatro construcciones quedaran inhabitables y otras 17 inundadas dañando todo lo que había adentro, como equipos y enseres dañados por la entrada del agua. Una de ellas terminó enterrada por el lodo y las piedras, mientras que otra casa de bloquetas se desplomó en la parte de atrás, cayendo al cauce. Una de las afectadas es Inés Revilla, quien vive con sus dos nietos e hija, su hogar quedó inundado en el sector 9 de Apipa. Luego de 15 horas de que entrara el agua, su casa aún estaba con barro. Ella, junto a otros vecinos, trató de poner sacos con tierra, pero no fue suficiente.

Denunciaron que el alcalde del distrito, Manuel Vera, y Defensa Civil, no se acercaron para ayudarlos; por el contrario, cuando pidieron maquinaria, fueron ignorados.

“Nos dijeron que no estamos en zona de riesgo y por eso no nos dan la maquinaria (...) La lluvia vino en la tarde y el agua ingresó a mi casa, nadie me ayudó. Sola estuve escarbando. Amontoné tierra y vienen las máquinas y se lo llevan”, se quejó Revilla.

Similar caso pasó con Zenobia Huillca, quien vive en la asociación de Bustamante y Rivero; su casa quedó inundada y tuvo que sacar con baldes el agua que entró. También aseguró que ningún funcionario de la municipalidad llegó a ese lugar para ayudar.

Ante las críticas, la respuesta del alcalde Manuel Vera fue que el distrito es inmenso y que no pudieron llegar a todos los lugares. Además, criticó a los vecinos por posicionarse en faja marginal.

“El agua conoce su curso, lamentablemente en su momento se dijo que no se posicionaran, no hicieron caso y acá están los dirigentes y se los digo de frente; aquellos dirigentes que lotizaron deben estar presentes para decir: ‘yo te di el lote y ahora te voy a ayudar’, pero ¿dónde están?”, refutó Vera.

El alcalde aseveró que no desalojarán a esas personas y que verán cómo los reubicarán. Las declaraciones fueron dadas en la asociación Bustamante sector 9, donde llegó con Defensa Civil y personal de la municipalidad.