El Servicio Nacional de Meteorología en Arequipa (Senamhi) alertó que el inicio del 2026 podría traer un escenario complicado para la actividad agrícola en Arequipa. De acuerdo con el escenario probabilístico de lluvias del verano, enero registraría precipitaciones por encima de los niveles habituales, situación que pondría en riesgo a las ciudades productivas de la región.

Según Javier Gómez, especialista en agrometeorología del Senamhi en Arequipa, en la costa arequipeña y valles como Ocoña, Majes, Camaná, el Valle de Tambo, las lluvias serán dentro de sus valores normales, pero en el resto de los distritos de la zona altoandina en las provincias de Caylloma. La Unión, Castilla, Condesuyos Arequipa, las precipitaciones serán por encima de lo normal.

Las condiciones de humedad afectarían los cultivos, favorecerían la aparición de hongos, un problema recurrente en cultivos como papa, cebolla, maíz y frutales cuando se enfrentan a periodos húmedos prolongados. Además, existe la posibilidad de que la infraestructura de riego sufra daños por desbordes o acumulación de sedimentos.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a los agricultores reforzar las medidas de prevención en campo. Entre las acciones urgentes se encuentran la aplicación oportuna de tratamientos fitosanitarios, el uso de fertilizantes que fortalezcan la planta antes del periodo lluvioso y la verificación de canales, drenes y sistemas de riego, especialmente en zonas propensas a deslizamientos.

Las lluvias registradas entre noviembre y diciembre del 2025 serán dentro de los valores normales.

VIDEO RECOMENDADO