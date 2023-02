En Arequipa, falta reactivar 8 Centros Infantiles de Atención (CIA) para el cuidado de los niños menores de 3 años, esto ocurre por la falta de locales o de mantenimiento de los ambientes cedidos por municipios o urbanizaciones, informó ayer la coordinadora zonal del Programa Cuna Más. La falta de reactivación de los locales en los distritos de Cayma, Cerro Colorado y Socabaya impide llegar a la meta de atención de 3 mil 578 niños, por lo que a la fecha solo se atiende a 3 mil 242 menores con el cuidado diurno, de 8:00 hasta las 16:00 horas.

También puedes ver: Arequipa: Obras sin terminar perjudican a vecinos de varios distritos

Durante la exposición de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a los funcionarios y alcaldes de Arequipa, la coordinadora Yelitza Linares Portilla, informó que tras la pandemia del coronavirus, tuvieron 2 puntos críticos, la solicitud de los dueños de la devolución de los locales y tras retornar al servicio de la presencialidad, la falta de mantenimiento o acondicionamiento.

La funcionaria exhortó a las autoridades a apoyar en el mantenimiento de los locales o a ceder ambientes que puedan ser acondicionados para la atención de los menores a cargo de las madres cuidadoras, con el fin de fortalecer sus capacidades de desarrollo infantil.

Te puede interesar: Arequipa: Existen carencias para el inicio del año escolar

De los locales que faltan habilitar, en el distrito de Socabaya ya implementaron un servicio alimentario, el cual garantiza la atención con alimentos de los infantes en las sedes de Cuna Más.

De las 8 provincias de Arequipa, no hay sedes de Cuna Más en Condesuyos, porque no hay locales, mientras que, en las provincias de Caravelí y La Unión, no se dan las condiciones para el cuidado diurno, pero se requiere el servicio de acompañamiento, el cual consiste en capacitar a los padres para el cuidado y fortalecimiento de capacidades de sus hijos.

TE RECOMENDAMOS ESTE VIDEO