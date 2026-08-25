Los jurados electorales especiales instalados en Arequipa resolvieron la exclusión de 10 candidatos a alcaldías por omitir sentencias, hasta el 24 de agosto, plazo para que se cumpliera este hito a nivel nacional.
En total 84 candidatos, a regidores y alcaldes, fueron excluidos en primera instancia, de los cuales 10 corresponden a alcaldías, de estos la mitad solicitó una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para revocar esta medida.
Adicional a estas exclusiones, también se dispuso el inicio de trámite de exclusión contra otros 3 aspirantes a alcaldías, sin embargo, en estos casos, la exclusión no se realizó debido a que las candidaturas fueron declaradas improcedentes antes de 4 de agosto.
Asimismo, hasta el momento el Jurado Electoral Especial de Arequipa aún no notifica del pronunciamiento final sobre la candidatura a la alcaldía de Piter Vilca Gallegos para la Municipalidad Distrital de Chiguata.
CANDIDATOS EXCLUIDOS:
1. Félix de Valois Huamaní Flores (Ahora Nación - Chichas)
2. Luis Gonzalo Gonzales Adrián (Alianza Para el Progreso - Polobaya)
3. Álex Francis Suca Ortiz (Arequipa, Tradición y Futuro - Cayma)
4. Carlos Manuel Pomarino Condo (Fe en el Perú - Atiquipa)
5. Francisco Elías Tapia Martínez (Fuerza Arequipeña - Toro), en apelación.
6. Marcelo Alberto Córdova Monroy (Fuerza Arequipeña - Samuel Pastor), en apelación.
7. José Luis Ricardo Rodríguez Casaperalta (Partido Aprista Peruano - José Luis Bustamante y Rivero)
8. Nicolás Timoteo Cayllahua Nina (Partido Popular Cristiano - Maca), en apelación.
9. Mauricio Cáceres Cáceres (Perú Primero - Municipalidad Provincial de Arequipa), en apelación.
10. José Luis Vera Condori (Somos Perú - Nicolás de Piérola), en apelación.
SIN PRONUNCIAMIENTO:
11. Píter Vilca Gallegos (Perú Moderno - Chiguata), sin notificación del pronunciamiento.
12. Franklin Roque Cusimaita (Juntos por el Perú - Yura), candidatura improcedente.
13. Jorge Armando Risco Vega (Partido Aprista Peruano - Paucarpata), candidatura improcedente.
14. José Guillermo Segovia Pérez (Progresemos - Quechualla), candidatura improcedente.