Dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Magos de las Hilux” fueron detenidos por agentes de detectives de Estafas de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, como parte de una investigación por estafas cometidas mediante falsos contratos de alquiler de camionetas.

Los investigadores se desplazaron ayer hasta el pueblo joven Nueva Leticia, en el distrito de Uchumayo, donde procedieron con la intervención de María Cuzcano Quintanilla (37) y Robin Chávez Quintanilla (32), quienes, según la Policía, serían piezas importantes en la banda.

La diligencia fue ejecutada en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, descerraje, registro domiciliario, incautación de bienes y detención preliminar.

Según las investigaciones policiales, ambos detenidos habrían tenido la función de recibir vehículos obtenidos mediante falsos alquileres para luego trasladarlos hacia diferentes zonas del sur del país. La Policía sostiene que su participación fue identificada mediante registros de cámaras de seguridad y otras diligencias.

MODO DE OPERACIÓN

El modus operandi consistía en captar a propietarios o conductores de camionetas 4x4 para arrendar las unidades y realizar supuestos trabajos. Para generar confianza, los estafadores habrían utilizado el nombre de la empresa “Casa Grande” e incluso suplantado la identidad de sus representantes legales.

Una vez que las víctimas entregaban los vehículos bajo la creencia de que serían utilizados para trabajos previamente acordados, las unidades desaparecían.

Hasta el momento, la Policía vincula a los investigados con al menos tres casos ocurridos en marzo de este año, aunque no descarta que existan más víctimas.

Uno de ellos ocurrió el 17 de marzo en José Luis Bustamante y Rivero. Un conductor de 45 años fue citado en el lavadero “Señor de Huanca”, en la avenida Las Convenciones, donde entregó una camioneta Toyota Hilux roja de placa VCZ-826.

Según la investigación policial, María Cuzcano habría recibido y conducido inicialmente la camioneta. Posteriormente, las cámaras de seguridad permitieron establecer la presunta participación de Robin Chávez en las coordinaciones para movilizar el vehículo, que finalmente habría sido trasladado hacia Cusco.

DOS VEHÍCULOS MÁS DESAPARECIERON

El segundo caso ocurrió el 18 de marzo en Hunter. La misma víctima fue citada frente a la empresa Geotanque, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, donde entregó una minivan Renault blanca de placa Z8H-601.

La Policía sostiene que nuevamente Cuzcano recibió el vehículo y que Chávez habría intervenido en las coordinaciones previas para su traslado. La unidad también terminó siendo llevada hacia la ciudad de Cusco, de acuerdo con el seguimiento realizado mediante cámaras.

Ese mismo día se registró un tercer hecho en el Cercado de Arequipa. En esta ocasión, otro conductor entregó una camioneta Toyota Hilux blanca de placa BCQ-810 en inmediaciones de la urbanización Francisco Mostajo, cerca de Sedapar.

El vehículo fue recibido por una mujer que todavía no ha sido plenamente identificada. Sin embargo, el análisis de las grabaciones permitió a los investigadores establecer la presunta participación de Cuzcano y Chávez en las coordinaciones posteriores y en el traslado de la unidad hacia Cusco.

INCAUTACIÓN

Durante el allanamiento de viviendas en Uchumayo, los agentes incautaron dos teléfonos celulares, seis tarjetas de crédito del BCP, cinco tarjetas SIM, documentación considerada de interés para la investigación y prendas de vestir.

Según la Policía, una polera negra y un polo plomo encontrados durante la intervención habrían sido utilizados en los dos primeros hechos investigados, elemento que será sometido a la corroboración.

La Resolución Judicial N.° 01-2026, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Jacobo Hunter, permitirá que pareja permanezca detenida durante una semana para realizar las diligencias de investigación en la sede policial de la Divincri.