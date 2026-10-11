Han pasado casi 14 años desde que un accidente de tránsito cambió por completo la vida de Jhannis Benavente Medina y de su madre, Silvana Medina Puma. Lo que comenzó como un atropello ocurrido el 11 de agosto de 2012, en la calle Tiabaya del distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, se convirtió en una larga batalla marcada por intervenciones quirúrgicas, dificultades económicas y un permanente esfuerzo por recuperar la salud de la joven.

Según relata Silvana Medina, su hija era menor de edad cuando fue embestida por un vehículo que, presuntamente, era conducido por un adolescente. La madre sostiene que la unidad no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), situación que habría complicado aún más la atención y recuperación de la adolescente. Desde entonces, asegura, la familia tuvo que afrontar prácticamente sola los costos derivados del tratamiento médico.

FORTALEZA

Las consecuencias físicas fueron severas. De acuerdo con el testimonio de la madre, Jhannis sufrió paraplejia temporal, además de lesiones en el riñón izquierdo, uno de sus brazos y una pierna. Aunque varias operaciones permitieron corregir parte de los daños ocasionados por el accidente, las secuelas persisten hasta la actualidad y han limitado considerablemente su movilidad, obligándola a desplazarse en silla de ruedas.

La situación también tuvo un fuerte impacto emocional. Silvana recuerda que los años posteriores al accidente estuvieron marcados por la incertidumbre y el sacrificio económico. Afirma que invirtió todos sus ahorros en tratamientos, exámenes y medicinas para su hija, llegando incluso a perder el puesto de trabajo que mantenía en el Mercado Metropolitano. A ello se sumaron problemas familiares y episodios de depresión que afectaron a la joven durante su proceso de rehabilitación.

OLVIDADA

Como parte de su drama, narró que en su momento, algunas autoridades municipales aseguraron que la apoyarían, pero esto no se dio como lo esperaba. Cuenta que intentó acercarse al entonces alcalde René Cáceres Falla, pero no pasó más allá de sus asesores.

Lo mismo hizo con el ahora candidato al Gobierno regional, Jenry Huisa, cuando era alcalde de Majes, para poder recuperar su puesto en el mercado, pero tampoco sus pedidos tuvieron eco.

PROBABILIDAD

Actualmente, la principal esperanza de la familia es una intervención quirúrgica de columna. Según explica la madre, Jhannis presenta escoliosis tipo C y necesita una operación especializada que podría ayudar a reducir los intensos dolores que padece y mejorar significativamente su calidad de vida.

Además, señala que la joven enfrenta otros problemas de salud, entre ellos anemia crónica, por lo que continúa bajo constante evaluación médica.

Silvana también denuncia dificultades en el transporte público local, pues asegura que en diversas ocasiones conductores de combis y mototaxis se han negado a trasladar a su hija debido a la silla de ruedas.

Mientras culminan los análisis y exámenes clínicos requeridos para la operación, la madre anunció que en las próximas semanas ofrecerá una conferencia de prensa en Arequipa para solicitar apoyo a las autoridades regionales, instituciones y ciudadanos solidarios. “Quiero que mi hija pueda caminar”, expresa con esperanza, manteniendo viva una lucha que no ha cesado desde aquel accidente que marcó el destino de su familia.

En las próximas semanas, una vez culminados los análisis y exámenes clínicos, mediante una conferencia de prensa en Arequipa, la madre hará un llamado a las autoridades de Arequipa y al gobernador regional o candidatos para apoyar en la recuperación de su hija.