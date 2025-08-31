El excongresista y excandidato a la alcaldía de Arequipa, Marco Falconí Picardo, ha sido designado como nuevo integrante del directorio de Sedapar, representando a la sociedad civil.

La resolución fue publicada este 30 de agosto en el Diario El Peruano y oficializada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La designación es en la empresa denominada Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima - Sedapar S.A.,

Falconí Picardo fue uno de los finalistas del proceso de convocatoria, junto al contador Javier Torres Álvarez. Tras un extenso proceso que se inició hace más de un año y que por distintos motivos sufrió demoras.

Con esta designación, el directorio de Sedapar ya cuenta con sus tres integrantes; Arturo Arroyo Ambia, en representación de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Walter Díaz Valdivia, por el Gobierno Regional, y ahora Marco Falconí, en representación de la sociedad civil.

La incorporación de Falconí llega en un momento clave para Sedapar, que no solo enfrenta desafíos con la empresa minera Cerro Verde, sino también por la definición de tarifas.