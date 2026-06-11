La contaminación del río Tambo por metales pesados, tanto por factores antrópicos como naturales, ha llevado a que se planteen diversas alternativas para dotar de un servicio de agua potable de calidad a la población de Islay, ideas que aún se encuentran en evaluación, mencionó el consejero regional por Islay, Juan Carlos Huanca Molero.

El miércoles se realizó una reunión entre la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Consejo Regional de Arequipa y personal de las gerencias regionales de Salud y Ambiental, además de representantes de la provincia de Islay, para abordar el estado actual de la población frente a este problema.

“Es cierto, la Gerencia Regional de Salud tiene presupuesto, contrata personal médico especializado en el tema, diagnostica, le dan tratamiento, pero mientras sigan consumiendo el agua van a seguir teniendo esos metales en su organismo”, precisó el consejero por Islay al término de la reunión.

PROYECTOS

Ante esta situación, Huanca Molero señaló que existen al menos tres alternativas: la primera es una propuesta presentada ante el Gobierno central para la canalización de las aguas del río Chili, para ser represada en la provincia de Islay y así esta agua sea repartida a la población.

En segunda instancia, se propone el uso de una planta para el tratamiento de agua que garantiza la purificación del agua en un 99 %.

La tercera alternativa es hacer uso de un ojo de agua recientemente descubierto entre el límite de los distritos de Cocachacra y Punta de Bombón, cerca al sector de Chucarapi. “Esa agua podríamos nosotros minirepresarla en cuatro”, explicó el consejero. Esta última idea no solo aportaría agua a la población, sino también a la agricultura y ganadería de la zona.

SALUD

El personal de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental informó que todos los años se realizan tamizajes para medir la concentración de arsénico en el organismo, precisando que los exámenes realizados el año pasado revelan que el 60 % de personas evaluadas presentaban niveles de arsénico por encima de lo normal.

En cuanto a los tamizajes del presente año, el personal aseguró que estas evaluaciones iniciaban el miércoles, dirigidas a mil 98 niños menores de 12 años y mujeres gestantes, no descartándose que se pueda realizar este procedimiento con otro grupo. Los resultados de esta evaluación se conocerían recién el próximo año.

Para el presente año, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) dispone de presupuesto para pagar 343 muestras, además de la contratación de una nutricionista para dar recomendaciones a la población sobre qué alimentos ayudan a eliminar el arsénico del organismo.

TRATAMIENTO PARA PERSONAS INTOXICADAS

Tras el tamizaje dirigido a niños y mujeres gestantes, la Gerencia Regional de Salud cuenta con un equipo médico para el diagnóstico y tratamiento. En los casos más severos se requiere de productos quelantes, cuya aplicación se realiza en un hospital especializado en la ciudad de Lima para eliminar los metales pesados del torrente sanguíneo.