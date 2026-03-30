La rotura reiterativa de una tubería matriz en la asociación Sor Ana de Los Ángeles, en el distrito de Cerro Colorado, dejó sin servicio de agua potable a más de 52 mil personas, quienes son abastecidas mediante cisternas desde hace cuatro días.

La emergencia se registró alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo, inundando al menos 4 viviendas. Durante más de una hora, el agua brotó con gran presión, alcanzando hasta cinco metros de altura sin poder ser contenida de inmediato.

El jefe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Nacimiento (Sunass), Saúl Alire, informó que se trata de una red principal que abastece a unas 7 mil conexiones domiciliarias, por lo que afectó a al menos 52 mil personas. La falla obligó a la falta de abastecimiento de cuatro reservorios (N28, N38, N37 y N32), agravando el desabastecimiento en la zona. Precisó que los trabajos de reparación concluirían hoy por la noche.

Actualmente, 12 camiones cisterna distribuyen agua potable a los sectores afectados.

Sin embargo, vecinos cuestionaron la mala reparción de una anterior rotura de tubería, por un empalme mal ejecutado hasta la noche del sábado. Horas después, según indicaron, la presión del sistema provocó que la unión ceda.

El agua discurrió por las calles e ingresó a viviendas, afectando dormitorios, cocinas y pequeños negocios, generando pérdidas materiales.

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