Dos niños de 10 y 1 año quedaron bajo el cuidado de su padre luego de que se denunció un presunto intento de envenenamiento por parte de su madre. El caso fue alertado por vecinos que vieron una transmisión en vivo en TikTok y comunicaron el hecho a la Policía.

De acuerdo con los actuados, durante la transmisión la mujer habría preparado una sustancia que presuntamente tenía la intención de dar de beber a sus hijos. La alerta generó la intervención de las autoridades y el caso llegó al Módulo Judicial Integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Ante el riesgo para los menores, el juzgado consideró que se trataba de una situación de riesgo severo y decidió dictar medidas de protección de manera inmediata, sin realizar una audiencia previa.

Entre las disposiciones, se ordenó que los niños permanezcan bajo el cuidado de su padre mientras la autoridad competente o un nuevo mandato judicial determine lo contrario.

Además, la persona denunciada tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros del domicilio o del lugar donde se encuentren los menores. La Policía podrá intervenir si esta restricción es incumplida.

El juzgado también dispuso que la mujer pase por evaluaciones psicológica y psiquiátrica y reciba el tratamiento que determinen los especialistas. El niño de 10 años recibirá atención psicológica, mientras que el Centro Emergencia Mujer deberá realizar el seguimiento del caso y brindar asistencia legal, psicológica y social.

Las medidas tienen carácter preventivo y buscan garantizar la seguridad de los niños mientras continúan las investigaciones. La resolución judicial no establece responsabilidad de la persona denunciada por los hechos investigados.