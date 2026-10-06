Un menor de 11 años murió luego del choque entre la trimoto en la que viajaba junto a su padre y un camión en una vía del distrito de Majes, en la provincia de Caylloma.

La Policía reportó que el accidente ocurrió minutos después de las 5:45 horas de la tarde en una trocha carrozable del asentamiento C2, a la altura del cruce de las parcelas 81 y El Eriazo.

En el siniestro estuvieron involucrados un camión de placa V5R-929, conducido por Ricardo Palma Vilca, de 55 años, y una trimoto de pasajeros de matrícula 1544-NK, manejada por Richard Choquemaqui Chinchercoma, de 37 años quien estaba acompañado de su hijo Kevin de solo 11 años, quien falleció como consecuencia del violento impacto que dejó destrozada la pequeña unidad.

El padre del niño logró sobrevivir al impacto por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Majes para la atención de sus lesiones.

El personal de la Comisaria de El Pedregal acudió a la zona y solo encontraron la trimoto aplastada en la vía principal y al camión estacionado en la vía alterna.

Las circunstancias exactas en las que se produjo el choque todavía son materia de investigación por parte de los peritos de la Upiat de Arequipa. Al lugar se desplazó también el fiscal de turno para realizar el levantamiento del cadáver del menor y su traslado a la morgue; en tanto que los conductores quedaron intervenidos para establecer las responsabilidades del caso.