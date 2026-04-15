Abandonar la mesa de sufragio durante el conteo de votos puede costarles hasta ocho años de prisión a los cuatro miembros de mesa que se retiraron de dos locales de votación en Arequipa. Así lo advirtieron desde el Ministerio Público tras detectar que los miembros de mesa dejaron sus funciones la madrugada del 13 de abril, en pleno escrutinio durante las elecciones generales del 12.

Los casos ocurrieron con tres miembros de una mesa de votación en el colegio Romeo Luna Victoria, en Cerro Colorado, y de un miembro en la institución educativa San Juan Bautista La Salle, donde los responsables de mesa se retiraron sin autorización ni justificación ante el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El coordinador de la ODPE Cerro Colorado Juan Echevarría, informó en su momento, que los miembros de mesa respondieron a las llamadas telefónicas del personal de la ONPE, indicando que volverían luego de consumir alimentos, pero no se habría concretado en un corto plazo.

La fiscal Ana Cecilia Cordero Echenique, de la Primera Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito, informó que estos hechos ya son materia de investigación preliminar por el presunto delito de atentado contra el derecho al sufragio, sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.

En total, el despliegue de 251 fiscales en la región permitió reportar 11 incidencias durante la jornada electoral, las cuales fueron derivadas a las fiscalías penales de turno.

La mayoría de casos estuvo vinculada a la vulneración del periodo de silencio electoral, con siete denuncias por propaganda difundida fuera del horario permitido.

Asimismo, se registró una denuncia por presunta suplantación de identidad en el distrito de Alto Selva Alegre, en el colegio Santa Rosa de Lima. La existencia de una denuncia formal ante la Comisaría motiva a que la investigación siga su curso, pero la fiscal precisó que se trató del error de un elector al firmar en una casilla equivocada.