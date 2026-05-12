La Tarumba presentará este 2026 Airosa, una nueva propuesta que llevará al público por un recorrido inspirado en el imaginario del artista peruano Pancho Fierro.

El espectáculo mezclará circo, teatro y música en vivo para recrear escenas tradicionales limeñas con humor, acrobacias y personajes emblemáticos.

La historia sigue a una joven barrendera que descubre su fortaleza mientras enfrenta los retos de la ciudad, en una puesta en escena dirigida por Carlos Olivera. Además, contará con la participación de Chebo Ballumbrosio, quien asumirá la dirección musical y dará vida a Pancho Fierro sobre el escenario.

La temporada se realizará del 17 de junio al 13 de septiembre en la carpa de La Tarumba, ubicada en el Centro Comercial Cenco Lima Sur. Las entradas están disponibles en Ticketmaster Perú y en la boletería oficial.

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