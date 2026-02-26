En Arequipa hay al menos 221 emergencias eléctricas pendientes de atención en Arequipa, lo que implica que miles de pobladores continúan sin suministro de energía eléctrica, considerando al menos 3 integrantes por hogar, debido a los postes y medidores dañados ocasionados por las intensas lluvias, según la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL).

La empresa informó que las incidencias se encuentran en proceso de atención, conforme se habilitan las condiciones de acceso y seguridad necesarias para permitir la intervención técnica en las zonas afectadas.

Se identificaron 30 postes afectados en riesgo de colapsar, principalmente a causa de la erosión del terreno a causa de las lluvias y deslizamientos en los diferentes distritos de la ciudad. Las estructuras son intervenidas de manera progresiva con el objetivo de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y reducir riesgos para la población.

Más de 800 usuarios afectados en sectores críticos

En los sectores de Flora Tristán, Cooperativa de Abogados, Bella Vista y Calle Grande, en el distrito de Yanahuara, así como en Sachaca, las cuadrillas de SEAL ejecutan trabajos de normalización de redes y verificación de medidores como parte del proceso de reposición del servicio.

Los medidores también fueron sepultados por el lodo (Foto: Seal)

Solo en estas zonas se registran actualmente 853 usuarios sin energía eléctrica. La restitución del suministro depende del avance de las labores de limpieza y retiro de escombros, tareas que se desarrollan en coordinación con los alcaldes distritales.

SEAL indicó que evalúa alternativas técnicas para restablecer el servicio de forma segura y ordenada. Una vez culminadas las etapas de limpieza, se realizarán las pruebas correspondientes antes de energizar progresivamente los sectores afectados.

Para atender la emergencia, la empresa dispone de 41 cuadrillas técnicas, integradas por personal propio, contratistas y equipos de apoyo de Electropuno, que trabajan de manera simultánea en la atención de fallas, verificación de infraestructura y reposición del servicio eléctrico.

