Juan Carlos Callacondo, subgerente de Transporte Urbano de la comuna provincial, señaló ayer que por lo menos 4 mil taxistas pasarán a la informalidad en los próximos trece meses porque vence su permiso transitorio, considerando que no reúnen requisitos mínimos para circular en la ciudad, como el tamaño de la cilindrada (1250 cc) y peso (mil kilos).

El funcionario informó que hay 18 mil taxistas formales. 8 mil cuentan con Setare y 10 mil con permiso transitorio, de los cuales, 4 mil no reúnen los requisitos mínimos de cilindrada y peso. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dan autorizaciones.

“Este año y el 2023, cuatro mil taxistas saldrán del sistema, pasarán a la informalidad porque sus vehículos no tienen peso y cilindrada mínima. Nosotros hemos enviado en 2021 un expediente para buscar la permanencia de 3 años más para vehículos sin peso y cilindrada. No ha sido posible porque fueron observados por el MTC porque el reglamento nacional de transportes no lo permite”, apuntó.

sCallacondo señaló que la gestión de Víctor Hugo Rivera se encargará de ver la variación del pasaje urbano, afrontar el reordenamiento de rutas concesionadas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) y los taxistas que ingresarán a la informalidad.

Al final del proceso de la gestión de Omar Candia se tiene el registro del 70% de servicio de transporte urbano formalizado y 30% se mantiene en informalidad.

“Tiene que ver con la oferta que deben generar las empresas concesionarias, mejorar las rutas de cobertura en zonas urbanas marginales. No creo que al 31 de diciembre saltemos a la fase de preoperatividad”, señaló.

El funcionario justificó el atraso a empresarios y a la pandemia de la COVID-19 porque no dejó operar de manera regular. “La capacidad empresarial es la parte más débil”, dijo.

