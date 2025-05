Devoción y multitud es lo que se vio en el Santuario de la Virgen de Chapi en Polobayaen el día central de sus festividades, hasta donde llegaron más de 200 mil personas durante estos últimos dos días.

Desde la noche del miércoles, cientos de feligreses partieron hacia el centro religioso. Algunos decidieron poner a prueba el físico acampando desde la noche en el sector de Siete Toldos, otro grupo decidió pasar la noche en carpas en el santuario.

Las misas congregaron a miles de personas que llegaron de todas partes. Foto: GEC.

ESPECIAL

Monseñor Raúl Chau, obispo auxiliar, presidió la misa de fiesta programada para las 11:00 horas. Durante la homilía, centrada en la figura materna de María, recordando las palabras que Jesús hiciera en la Cruz, “El verdadero hijo de la Virgen lleva su amor a los demás”, señaló.

Asimismo, invocó a una paz que va más allá de un saludo. “Esa paz tan necesaria, en el mundo, en el Perú, en Arequipa (…) junto a esa paz, Cristo nos trae la alegría, la alegría de un momento de gozo, es la alegría de quien se siente amado por Dios”, expresó ante los congregados.

Tras el término de la misa, y con un contundente “¡Viva la Virgen de Chapi!”, se dio inicio a la procesión en el santuario.

La última misa tuvo lugar a las 15:00 horas, tras lo cual se procedió a la procesión de retorno de la imagen al templo, cuya figura fue adorada con cientos de arreglos florales que iban dejando los feligreses.

DEVOCIÓN

Durante las primeras horas del 1 de mayo, las cientos de carpas instaladas en los alrededores del santuario iban levantándose, conforme Las misas de las 5:00, 7:00 y 9:00 hacían la cuenta regresiva hacia la parte central, la misa de fiestas y posterior procesión qué estuvo a cargo de la Policía Nacional.

La devoción fue tal que doña Julia Mamani, con 64 años encima, no dudo en realizar la ruta de peregrinaje desde Siete Toldos, acompañada de sus dos hijos.

Debido a la enorme cantidad de vehículos que empezaban a hacer fila para ingresar a los alrededores del templo, un grupo de personas decidió descender desde la parte alta a pie. Si de juventud se trata, decenas de estudiantes de academias premilitares formaron parte del recorrido, algunos pernoctaron en la capilla de Tres Cruces para iniciar su recorrido durante la madrugada.

Hace 14 años, Edith Ruiz Alva, de 68 años de edad, fue detectada con cáncer al útero, el panorama que le brindaron los médicos, en aquel entonces, fue desalentador y no le dieron más que unos meses más de vida, pero contra todo pronóstico logró superar la adversidad amparada en su fe.

Refiere que su devoción hacia la Virgen de Chapi la ayudó a superar tal enfermedad, por lo que año a año acude a visitar el santuario, agradeciendo un año más de vida. Aunque Edith Ruiz indica que suele acudir por cuenta propia, en esta ocasión llegó acompañada de su hija, cuyo periplo hacia Chapi lo vio en un sueño.

“Hace 14 años tuve cáncer terminal, me quedaba cuatro meses de vida. No quise ninguna quimioterapia, me abandoné totalmente al señor. Yo era modista no tenía tiempo para ir a la casa de Dios, me arrepiento de no llevar a mis niñas a conocer el amor de Cristo”, afirmó mientras esperaba la misa de fiesta.

Muchos encendieron velas para rezar. Foto: GEC.

El peregrinaje a pie no podía faltar. Foto: GEC.

INCIDENCIAS

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel PNP Giuliano Arguedas, refirió que desde la víspera hasta el día central no se registraron incidentes de gravedad, como la desaparición de personas o de accidentes graves en la ruta a pie desde Siete Toldos.

Un helicóptero de la Policía Nacional realizó patrullaje aéreo en estos días de peregrinación.

En el caso de denuncias por robo o hurto, se informó de la pérdida de 2 equipos móviles la noche anterior, así como el hurto de un celular, siendo estos hechos denunciados en el puesto de intervención instalado en la zona.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides afirmó que el personal policial destacado a este sector permanecerá hasta hoy para salvaguardar no solo la integridad de quienes se encuentran en el santuario, sino también de los que realizan el peregrinaje.

La Cruz Roja Peruana Filial Provincial Arequipa fue otra de las entidades a cargo del resguardo de la integridad de los peregrinos, hasta la mañana del jueves se reportaron más de 2,700 atenciones brindadas en los 3 puntos establecidos.

A diferencia del año pasado, en esta ocasión no se registraron incidentes graves, sin embargo, se contabilizó 4 traslados con ambulancia, dos de los cuales correspondían a accidentes en la ruta de peregrinaje, una mujer adulta cayó en la zona de Escalerillas el miércoles, además de un varón con una fractura en las costillas.

Según los reportes la mayor incidencia se trató de golpes de calor y personas deshidratadas, a lo que se suma al menos 25 personas reportadas como extraviadas en el centro de restablecimiento de contacto familiar de la Cruz Roja.

REGALOS

Durante la noche del miércoles, las personas que llegaron al santuario de la virgen de Chapi, traían diferentes regalos para la Mamita, desde pasteles, arreglos florales y hasta peluches. Hay personas que llevaron cuadros e imágenes de la virgen para que sean bendecidas durante las misas que se celebraron el día de ayer.

La devoción a la "Mamita" es impresionante. Foto: GEC.