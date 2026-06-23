El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, encabezó una inspección técnica a las operaciones de la Central Solar Fotovoltaica (CSF) Sunny, en La Joya, con el objetivo de evaluar la eficiencia, tecnología y el aporte de esta infraestructura al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

La supervisión sectorial constató el correcto funcionamiento de la planta operada por Kallpa, que cuenta con una capacidad instalada de 309 MW de energía renovable no convencional.

DETALLES

Durante el recorrido por el parque solar y las subestaciones Sunny y San José, la comitiva ministerial verificó la implementación de tecnología de punta orientada a la sostenibilidad del sistema.

El titular del Minem destacó la incorporación de sistemas robóticos autónomos encargados de la limpieza de los más de 500 mil módulos fotovoltaicos, un mecanismo pionero que optimiza la capacidad de generación del complejo.

La autoridad ministerial e integrantes de la alta dirección de Kallpa, revisaron el cronograma de inyección de carga tras la culminación de las dos fases del proyecto (octubre de 2025 y abril de este año).

El Minem subrayó que la fiscalización de estas centrales de vanguardia es clave para garantizar un suministro eléctrico descentralizado, seguro y competitivo, alineado con la diversificación de la matriz energética del país, donde Kallpa ya opera un portafolio de 2.6 GW.