La selección de Miraflores se consagró campeona interdistrital de voleibol damas U-17, tras imponerse con autoridad por 3 sets a 0 a José Luis Bustamante y Rivero, en la final disputada en el Coliseo La Chavela.

El primer y segundo set fueron los más disputados del encuentro, con las locales ajustando en los momentos decisivos para llevárselos por 25-19 y 25-19. En el tercer parcial, Miraflores desplegó todo su potencial ofensivo y selló con un contundente 25-14.

Además, en el partido por el tercer lugar, la selección de Yura se impuso ante Yanahuara por 3-0 para quedarse con el podio complementario del certamen, con los parciales de 25-17, 25-19, 25-21.

Con este título, las campeonas obtuvieron el boleto para representar a Arequipa en la siguiente fase de la competencia. Se informó que el jueves 3 de septiembre se enfrentarán a la selección de Islay y, de ganar, jugarán la Etapa Regional en el Coliseo Francisco Bolognesi, en el distrito de Cayma, ante Tacna e Ica.

El campeonato es organizado por la Liga Provincial de Voleibol Damas U-17.

Selección de José Luis Bustamante y Rivero en segundo lugar en Campeonato Interdistrital de Voleibol Damas U-17 en Arequipa. Foto: Dato Agencia.

Selección de Yura quedó en tercer lugar en Campeonato Interdistrital de Voleibol Damas U-17 en Arequipa. Foto: Dato Agencia.