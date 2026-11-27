Gregorio Llerena, padre del alcalde distrital de Ocoña Waldor Llerena Torres, falleció tras sufrir un accidente de tránsito la mañana de este viernes en la vía Ocoña–Mollebamba.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre viajaba en una camioneta que, por circunstancias que aún se desconocen, terminó volcándose y quedó incrustada en un canal de regadío ubicado junto a la vía.

El vehículo involucrado tiene la placa de rodaje CFI-752 y figura registrado a nombre del alcalde Waldor José Llerena Torres.

El accidente causó consternación en el distrito, debido al vínculo familiar de la víctima con la autoridad edil. Hasta el momento, no se han precisado las causas que provocaron la volcadura ni mayores detalles sobre las circunstancias del siniestro.

Se espera que la Policía y la Fiscalía realicen las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.