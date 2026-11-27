Un total de 28 armas de fuego fueron incautadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) en la región La Libertad, como resultado de acciones de control y fiscalización desarrolladas en el marco del Comando Unificado.

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Uno de los operativos se realizó en un establecimiento de la empresa Inversiones y Servicios JJ Security S. A. C., ubicado en el distrito de Trujillo, donde el personal de la Sucamec efectuó una inspección inopinada y constató que la empresa no contaba con una resolución vigente. Como resultado, se procedió a la incautación de 12 armas de fuego.

Asimismo, el 25 de noviembre se reportó el internamiento por incautación de otras 14 armas: dos escopetas, nueve pistolas y tres revólveres. A ello se sumó una intervención realizada el 26 de noviembre en un domicilio del distrito de Virú, donde, durante una visita vinculada al empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil, se ubicó e incautó una escopeta y una pistola.

Adicionalmente, como parte de las acciones de control, la Sucamec realizó el internamiento de un arma de fabricación casera por disposición del Ministerio Público. También dispuso el retiro de una pistola y una carabina nuevas de una tienda comercializadora, como parte de sus labores de supervisión y fiscalización.