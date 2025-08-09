Una anciana de 78 años a quien llamaremos Micaela, no tiene descanso por las noches y vive aterrorizada tras presuntamente haber sido violada por Leoncio Q. C., un adulto mayor que le provocó una grave lesión en el útero al introducirle una botella de vidrio por el conducto vaginal.

La víctima ingresó la tarde del último miércoles al hospital Honorio Delgado Espinoza, a donde fue trasladada por sus familiares luego de haberse enterado del ataque que la septuagenaria mujer había sufrido en su estancia ubicada en Turpay, uno de los catorce distritos que conforman la provincia de Grau, en el departamento de Apurímac.

DELITO

Los familiares de Micaela indicaron que su hermana era esposa de Leoncio y al morir, él comenzó a obligarla a tener relaciones sexuales, es decir, la violaba. Durante varios años Micaela tuvo que soportar los vejámenes y humillaciones hasta que en junio el comunero habría utilizado una botella para ultrajarla por última vez.

Él vació del contenedor, succionó parte del útero que quedó expuesto hacia afuera. La mujer contó lo que le había pasado a sus familiares que viven en Arequipa y fueron a su rescate, hasta ese momento no sabían de los abusos. En el hospital, el caso se puso en conocimiento de la Policía y la Fiscalía especializada para la investigación.

“Ella se despierta gritando, no duerme. El señor que le hizo ese daño ha fugado a Lima”, dijo uno de los familiares de la víctima.

OPERACIÓN

La anciana fue dada de alta para que pase su examen médico-legal y hoy volverá ser internada para que sea operada por médicos del Honorio Delgado.